TMW Venezia in Serie A. L’architettura di Filippo Antonelli: fra locale e globale

Il ritorno del Venezia in Serie A non è solo un successo di campo, ma il trionfo di una visione societaria che ha trovato in Filippo Antonelli il suo braccio operativo e in Giovanni Stroppa il perfetto esecutore. Se il tecnico ha avuto il merito di condurre la nave in porto, è nell'ufficio del direttore sportivo che è stata tracciata la rotta, assemblando un puzzle di talenti apparentemente distanti ma funzionalmente perfetti.

Filippo Antonelli: l'architetto del "modello Venezia"

La promozione porta la firma dell'ex Monza. Il dirigente ha saputo muoversi su un doppio binario, assecondando l'anima internazionale del club senza mai perdere di vista la ruvidità necessaria per vincere in Serie B. L’intuizione di pescare profili come Schingtienne in Belgio o di scommettere sulla verve dell'ecuadoriano Yeboah ha, infatti, dato alla rosa una cifra tecnica superiore alla media della categoria. Il vero capolavoro di Antonelli è stato però il bilanciamento. Non ha costruito una 'legione straniera', ma un gruppo solido dove l'inserimento di giovani italiani come Matteo Dagasso, la consacrazione di Issa Doumbia (già nel mirino del Besiktas) e Filip Stankovic e il riscatto di Andrea Adorante (capocannoniere della squadra) hanno garantito quell'appartenenza tattica fondamentale per reggere l'urto delle fasi calde della stagione.

Una rosa pronta per il futuro

La promozione del Venezia non arriva come un evento estemporaneo, ma come il risultato di una rosa profonda e futuribile. Il lavoro di Antonelli ha generato un valore patrimoniale enorme: molti dei protagonisti di questa scalata sono giovani con margini di crescita che la Serie A potrà solo esaltare. Dal premio come miglior giovane a Dagasso fino alla solidità internazionale dei nuovi innesti, il Venezia che si affaccia al massimo campionato ha una fisionomia chiara. È una squadra nata negli uffici di Antonelli e plasmata sul campo da Stroppa: un binomio che ha dimostrato come la competenza tecnica possa ancora fare la differenza, anche in un calcio dominato dai brand e dal marketing globale.