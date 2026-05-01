TMW Venezia, non solo Serie A: il Bosco dello Sport è la chiave per il consolidamento

La promozione del Venezia non può essere slegata dal dibattito infrastrutturale. Se il "Penzo" rappresenta il romanticismo di un calcio d'altri tempi, il 'Bosco dello Sport' in zona Tessera è l'asset fondamentale che deve trasformare il club da "fenomeno di marketing" a realtà solida della Serie A. Senza una nuova casa, il tetto di cristallo della crescita economica rimarrà insuperabile.

Il limite strutturale del "Pier Luigi Penzo"

Nonostante i lavori di adeguamento degli ultimi anni, il Penzo rimane un unicum logistico che, in Serie A, si traduce in un collo di bottiglia finanziario. Il trasporto via acqua limita drasticamente l'afflusso di pubblico e i servizi correlati. La capacità di generare ricavi matchday (Skybox e aree VIP) è ridotta al minimo, impedendo al club di competere con i fatturati delle medie realtà del nord Italia. E infine una capienza che oscilla intorno ai 12.000 posti è insufficiente per una piazza che punta al salto di qualità.

Tessera: un hub strategico, non solo uno stadio

Il progetto del Bosco dello Sport, situato strategicamente vicino all’aeroporto 'Marco Polo', sposta il baricentro del club verso la terraferma. Non si tratta di una semplice arena da 16.000 posti, ma di un intervento di rigenerazione urbana da oltre 300 milioni di euro (finanziati in parte dal PNRR e dal Governo).

L'analisi tecnica del progetto evidenzia tre punti cardine:

- La vicinanza all'aeroporto e alla nuova stazione ferroviaria rende il Venezia accessibile ai tifosi internazionali, trasformando ogni partita in un evento turistico-sportivo ad alta redditività.

- La creazione di un'arena polifunzionale per il basket (Reyer) accanto allo stadio permette l'accentramento dei servizi e una gestione dei costi operativi ottimizzata per il gruppo proprietario.

- La piantumazione di oltre 60.000 alberi (il "Bosco") non è solo un obbligo ambientale, ma un posizionamento del brand in linea con i valori dei partner internazionali (Nocta/Nike).

Il salto di qualità: dai ricavi commerciali agli asset fisici

Il Venezia di Duncan Niederauer ha finora basato la sua fortuna sulla crescita immateriale: brand identity, maglie iconiche e collaborazioni lifestyle. Tuttavia, per restare in Serie A, il passaggio dai "ricavi da magliette" ai "ricavi da stadio" è obbligatorio. Il Bosco dello Sport, infatti, consentirà al club di avere il controllo totale sull'esperienza del tifoso 365 giorni all'anno, slegando il bilancio dai soli risultati sportivi. In termini di scouting e mercato, un'infrastruttura di proprietà o a gestione totale significa avere maggiore potere d'acquisto e poter offrire garanzie ai grandi investitori americani che gravitano attorno al club.

Per il Venezia, il Bosco dello Sport non è un lusso, ma la condizione necessaria per non rendere questa Serie A una semplice comparsata, ma l'inizio di una nuova era industriale in Laguna.