TMW Il Venezia torna in Serie A. Tutti i marcatori arancioneroverdi (a 90' dal termine)

Una sola stagione di "purgatorio", perché quanto accaduto un anno fa è ormai un ricordo molto lontano: quest'oggi, con 90' dal termine della regular season, il Venezia torna in Serie A, dopo appunto un solo campionato in B seguito alla sciagurata stagione passata. Un allenatore navigato per la categoria, una squadra ben strutturata e obiettivi chiari ciò che ha reso possibile questo campionato, determinato anche dalla vittoria sull'Empoli e dalla contemporanea sconfitta di Monza/Frosinone; ora, si dovrà solo capire se sarà primo o secondo posto finale. Ma intanto l'obiettivo è arrivato.

Di seguito, tutti i cannonieri della formazione arancioneroverdi (il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati), con una precisazione: Fila, passato all'Empoli a gennaio, ha poi trovato altri due gol in Toscana, mentre dalla classifica è escluso Dagasso, che ha trovato i suoi tre gol con la maglia del Pescara, dove ha vissuto la prima parte di stagione.

Questi i goleador:

17 gol: Adorante (5)

9 gol: Yeboah (2)

7 gol: Busio (1), Doumbia

5 gol: Hainaut, Haps

3 gol: Casas, Kike Perez, Svoboda

2 gol: Fila

1 gol: Bjarkason, Compagnon, Duncan, Korac, Lauberbach (1), Sagrado, Schingtienne