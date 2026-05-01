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Duncan Niederauer, il vero Doge di Venezia. Terza promozione in Serie A in sei anni

Duncan Niederauer, il vero Doge di Venezia. Terza promozione in Serie A in sei anniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 17:34Serie A
Luca Bargellini

Il Venezia torna in Serie A. La terza promozione nella massima serie in sei anni porta ancora la firma di Duncan Niederauer, il presidente americano che dal 2020 ha trasformato i lagunari in uno dei club più singolari del calcio italiano: difficili da costruire, impossibili da ignorare.

Da Wall Street al Penzo
Niederauer non è arrivato al calcio per caso. Classe 1959, newyorkese, ha costruito la propria carriera nel cuore della finanza globale: partner di Goldman Sachs dal 2000, dal 2007 al 2014 amministratore delegato del NYSE Euronext, la Borsa di New York. Nel 2015 entra come investitore nella cordata di Joe Tacopina che rifonda il Venezia, allora sprofondato in Serie D dopo anni di fallimenti e crisi societarie. Il 18 febbraio 2020, con la fuoriuscita di Tacopina, Niederauer acquisisce il 100% delle partecipazioni attraverso la VFC Newco 2020 LLC, società registrata nel Delaware composta da sei soci (cinque statunitensi e il colombiano Ivan Cordoba, ex difensore dell'Inter del Triplete) e diventa presidente del club.

Il metodo: pochi soldi, buona testa
Quando Niederauer prende le redini, il Venezia è in Serie B, a salvezza conquistata all'ultima giornata. La gestione americana si distingue subito per un approccio che nella Serie B italiana è tutto fuorché scontato: investimenti mirati, acquisti prevalentemente a titolo definitivo, scouting su talenti giovani e poco conosciuti. Alla prima stagione effettiva, il Venezia spende appena 1,97 milioni di euro per completare la rosa. Il risultato è la prima promozione in Serie A, raggiunta nel 2021 attraverso i playoff (con il presidente che per festeggiare si tuffa nelle acque della laguna davanti allo stadio 'Penzo'. Dopo la retrocessione del 2022 e il ritorno in A nel 2024, la storia si ripete. Terza promozione. Stesso presidente, stessa laguna.

Un brand globale con il cuore in curva Sud
Niederauer ha impresso al Venezia un'identità commerciale fuori dall'ordinario: il 95% delle vendite di merchandise del club avviene all'estero, trasformando gli arancioneroverdi in un marchio riconoscibile ben oltre i confini italiani. Eppure il presidente non ha mai perso il contatto con la dimensione umana del calcio: a Venezia non lo trovi in tribuna d'onore, ma in curva Sud, con la maglia addosso e la birra in mano, tra gli ultras. Un uomo di Wall Street che ha scelto di tifare come un qualunque veneziano. La terza Serie A in sei anni è anche la sua risposta a chi, dopo ogni retrocessione, si chiedeva se il progetto potesse reggersi in piedi. Può.

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