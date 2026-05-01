Esclusiva TMW Ursino su Stroppa: "Specialista assoluto delle promozioni. Merita stabilità in A"

L'ultima promozione dalla Serie B alla Serie A firmata da Giovanni Stroppa è arrivata oggi con il Venezia. Un traguardo che evoca ricordi precisi a Giuseppe Ursino, lo storico direttore sportivo che con Stroppa condivise la prima scalata nella massima serie sulla panchina del Crotone nella stagione 2019/2020.

"È una persona stupenda oltre che un grandissimo allenatore — racconta Ursino in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com —. Non è un caso che le sue squadre giochino sempre un ottimo calcio. Ero certo che ci sarebbe riuscito anche in laguna. In questo momento non esiste un tecnico più efficace di lui nel gestire il salto dalla B alla A. Credo che ora meriti un'occasione stabile e duratura nella massima serie".

Qual è la sua più grande forza?

"La capacità di dare un’identità chiara alle sue squadre attraverso il gioco. Inoltre, si avvale di uno staff di altissima qualità che lo segue in maniera totale: la sintonia tra allenatore e collaboratori è uno dei segreti dei suoi successi".

Per il secondo posto è lotta serrata tra Frosinone e Monza. Che idea si è fatto?

"Il Frosinone rappresenta la vera sorpresa del campionato e gran parte del merito va attribuito all’allenatore. Ho lavorato con Massimiliano Alvini per pochi mesi a Cosenza e ho scoperto un tecnico estremamente preparato. La loro stagione rasenta la perfezione: se dovessero centrare la Serie A, sarebbe un traguardo assolutamente meritato per quanto espresso sul campo".