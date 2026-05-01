TMW Giovanni Stroppa porta il Venezia in Serie A: è la 4ª in carriera. La 2ª consecutiva

Giovanni Stroppa entra nella storia del calcio italiano. Con la promozione in Serie A del Venezia, il tecnico di Mulazzano raggiunge il quarto salto nella massima serie come allenatore, un ruolino di marcia che lo colloca in una categoria a parte nel panorama della panchine italiane.

La storia: da Milano alla laguna

Classe 1968, Stroppa ha costruito la propria carriera lontano dai riflettori dei grandi club ma sempre con una bussola puntata verso l'alto. Da calciatore ha vestito la maglia del Milan nei momenti più gloriosi della storia rossonera (una Coppa dei Campioni, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali) prima di girare l'Italia con Lazio, Foggia, Piacenza, Brescia e Genoa. Quattro presenze in Nazionale. Una carriera solida, mai da protagonista assoluto, ma abbastanza ricca da trasmettergli il senso del calcio che conta.

La svolta arriva in panchina. Dopo l'esperienza nel settore giovanile del Milan, con cui vince la Coppa Italia Primavera nel 2010, e i primi passi con Sudtirol, Pescara e Spezia, è con il Foggia che Stroppa inizia a costruire la propria identità: nella stagione 2016/17 riporta i rossoneri in Serie B dopo 19 anni di assenza, con una sequenza di dieci vittorie consecutive che ancora figura nei libri dei record del club pugliese.

Il curriculum delle promozioni

È però la capacità seriale di costruire squadre vincenti in Serie B che ha trasformato Stroppa in un caso raro. Prima promozione in Serie A: Crotone, stagione 2019/20, secondo posto in campionato alle spalle del Benevento con 18 punti di distacco. Seconda promozione: Monza, stagione 2021/22, la prima nella storia del club brianzolo, conquistata ai playoff battendo il Pisa in finale. Terza promozione: Cremonese, stagione 2024/25, chiusa il 1° giugno 2025. Tre settimane dopo, il Venezia lo chiama per provare a fare il bis immediato (prima volta che accade nel 21° secolo). Il contratto prevede rinnovo automatico in caso di promozione. La quarta è servita.

La scelta del Venezia

Stroppa arriva in laguna il 26 giugno 2025, pochi giorni dopo la risoluzione del contratto di Eusebio Di Francesco, accettando una sfida che altri avrebbero potuto rifiutare: rimontare in Serie A dopo una retrocessione, con una rosa da ricostruire e pressioni altissime. Nella presentazione ufficiale alla stampa, il tecnico ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Ci sono diverse componenti che hanno influito nello scegliere il Venezia. Innanzitutto, con il direttore sportivo Filippo Antonelli c'è un rapporto costruito nel tempo, fatto di un percorso comune, non solo professionale ma anche personale e di amicizia".

Quattro promozioni, un metodo

Il tratto distintivo del calcio di Stroppa è la coerenza: sistemi riconoscibili, identità di squadra costruita nel tempo, capacità di valorizzare calciatori che altri ignorano. A Venezia ha replicato la stessa formula, con un 3-5-2 elastico e una squadra capace di mantenere il primato per gran parte della stagione. La quarta Serie A in carriera non è un caso: è un metodo.