Immobile ancora a secco, ma la Lazio vince in Zona Caicedo: la Champions è a portata di mano

vedi letture

La Lazio vince ancora in Zona Caicedo. Al termine di una gara bella e combattuta con lo Spezia, la squadra di Inzaghi porta a casa tre punti importanti e resta in zona Champions. A segno Lazzari nel primo tempo e Caicedo su rigore nel finale, dopo il momentaneo pareggio degli Aquilotti firmato Verde (eurogol in rovesciata). Il Panterone è il migliore della Lazio nelle pagelle targate TMW: 6,5 il voto per l'attaccante della Lazio. Se non fosse stato per il brutto gesto nel finale, il voto più alto sarebbe stato per Manuel Lazzari, che ha aggiunto il gol alle solite galoppate nel finale. Immobile resta ancora a segno: la Scarpa d'Oro in carica continua il suo digiuno in serie A, anche se con lo Spezia la prestazione è stata comunque positiva. Forse da un bomber come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Con questa vittoria la Lazio resta in corsa per il quarto posto, obiettivo dei biancocelesti come dichiarato da Acerbi al termine della gara: "Lotteremo fino alla fine, siamo li con una partita in meno, non provarci sarebbe un peccato"