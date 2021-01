Infantino prova a spegnere i sogni delle big: la FIFA entra a gamba tesa sulla Superlega

Tutti contro la Superlega. Dopo il ribollire di incontri e discussioni al riguardo, da ultimo quello tra Florentino Perez e Andrea Agnelli, la FIFA scende in campo. E lo fa a gamba tesa: in un comunicato congiunto con tutte le confederazioni mondiali, Zurigo ha detto a chiare lettere che la Superlega non è un’ipotesi. “I calciatori e i club che vi dovessero partecipare sarebbero esclusi da qualsiasi altra competizione”. Un aut aut netto e senza possibilità di replica, condiviso in serata anche dal rieletto presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, nel tentativo di stroncare sul nascere le velleità delle grandi del calcio mondiale.