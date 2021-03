Insigne e Osimhen, il Napoli torna alla vittoria. C'è paura per Ghoulam: oggi gli esami

Il Napoli torna alla vittoria e resta ancora in corsa per il quarto posto. La squadra di Gattuso nel posticipo domenicale della 26esima giornata di Serie A ha battuto 3-1 il Bologna grazie a una doppietta di Insigne e al gol di Osimhen, tornato in campo nella ripresa e autore di un'ultima mezz'ora decisamente interessante.

Tra i migliori in campo anche Piotr Zielinski, autore di due assist, mentre l'unico gol subito è principalmente colpa di un passaggio sbagliato di Ospina. Nonostante la vittoria, il Napoli nel post-partita ha confermato il silenzio stampa e attende con timore gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore Faouzi Ghoulam: uscito dopo 20 minuti, il terzino algerino ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro: si teme la rottura del crociato.