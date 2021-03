Le pagelle del Napoli - Zielinski da vero 10. Con Osimhen un'altra musica, Insigne il migliore

vedi letture

Napoli-Bologna 3-1

Ospina 5 - Brivido a inizio ripresa, quando Palacio intercetta (ma in modo irregolare) un suo rinvio. Serve a Demme un pallone pessimo in occasione del momentaneo 2-1.

Di Lorenzo 6 - Ottima prestazione in fase difensiva, attento e ordinato. Spinge meno del solito perché il Bologna attacca spesso e volentieri dalle sue parti.

Rrahmani 6.5 - In questo momento merita di giocare titolare. Grande affidabilità ed efficacia negli interventi.

Koulibaly 6.5 - Torna in campo e il Napoli ritrova quelle sicurezze che sono mancate a Sassuolo.

Ghoulam 6 - Parte bene ma poi un altro, l'ennesimo infortunio lo costringe a lasciare il terreno di gioco. Dal 22esimo Hysaj 6.5 - Prestazione lucida in fase difensiva contro un Bologna sempre pericoloso.

Fabian Ruiz 6.5 - Dai suoi piedi nasce l'azione del vantaggio. Cresce di condizione fisica e quindi anche le sue giocate stasera sono sembrate più efficaci.

Demme 6 - Uno degli insostituibili. Dà equilibrio, fornisce anche palloni interessanti: sull'azione che porta al gol di Soriano non riesce a gestire nel migliore dei modi il pallone difficile che gli serve Ospina.

Politano 6 - Così così. E' in buona condizione, sembra sempre pronto alla giocata risolutiva ma non arriva. Al 34esimo ha sul destro il pallone per il 2-1 ma non è il suo piede e si vede. Nella ripresa invece ci riprova col suo piede e chiama Skorupski al grande intervento.

Zielinski 7 - Il suo assist per il gol di Insigne è da vero numero 10. Resta in campo anche se non al meglio e nella ripresa fornisce un altro grande assist da consumato trequartista. Dal 79esimo Elmas s.v.

Insigne 8 - Dopo otto minuti il settimo gol in campionato in questo 2021. E' per distacco il giocatore del Napoli più in forma in queste settimane e stasera gli sono bastati otto minuti per sbloccare una partita non semplice. Nella ripresa è bravo a firmare il 3-1 che seda subito il Bologna dopo il 2-1 di Soriano. Dal 79esimo Mario Rui s.v.

Mertens 5.5 - Ha fatto fatica, tante gare ravvicinate appena tornato a disposizione non aiutano a trovare brillantezza. Stasera ha messo altri minuti nelle gambe ma adesso, ancor più importante, sarà una intera settimana di allenamenti a Castel Volturno per preparare il prossimo match di campionato. Dal 53esimo Osimhen 7 - Fondamentale il suo ritorno. Il gol del 2-0, la spizzata da cui nasce il 3-1. Con Osimhen in campo (e in condizione) è un'altra musica.

Gennaro Gattuso 7 - Sceglie Rrahmani al posto di Manolas e la scelta lo premia, perché con l'ex Hellas la difesa è più solida. I cambi arrivano al momento giusto, l'ingresso di Osimhen dà al Napoli lo sprint decisivo per portare a casa i tre punti.