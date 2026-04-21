Inter, Ausilio si tiene stretto Bastoni. E lascia (per ora) Palestra all'Atalanta

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine margine del premio Inside The Sport 2026 a Coverciano.

"Timore di aver sbagliato scelta con Chivu dopo le prime giornate? Sinceramente no, sapevamo che bisognava fare un percorso con un allenatore giovane ma in cui credevamo tantissimo. Serviva tempo e pazienza, anche nei confronti dell'ambiente, ma noi eravamo assolutamente convinti che il percorso sarebbe stato quello giusto e i risultati parlano per Chivu".

Sul futuro di Bastoni

"Ha un contratto con l'Inter e ad oggi non penso ci siano situazioni tali da fare pensare ad un Bastoni lontano dall'Inter. Poi se c'è qualcuno che ha interesse per Bastoni, sa quali sono i numeri di telefono... Devono fare questo e non parlare".

Su Lautaro e l'aneddoto sul suo acquisto nel 2018

"È successo quello che noi direttori ogni tanto un po' follemente cerchiamo di fare. Presi un aereo per l'Argentina a fine mercato di gennaio, rischiando tutto. Me la sono giocata, ho cercato di trovare una chiave giusta e ci siamo riusciti. Sono contento che sia il nostro capitano, ce lo stiamo godendo da tanto tempo e spero per molti anni ancora".

Su Palestra

"È un ottimo calciatore, un profilo da tantissime squadre ma per il momento c'è una squadra forte, che ha una grande visione per i calciatori e di progetto, ovvero l'Atalanta. Sono sicuro quindi che sarà un giocatore importante intanto per l'Atalanta, poi vediamo cosa dirà il mercato e il futuro di questo ragazzo che sicuramente è di grande qualità".