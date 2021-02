Inter di nuovo in bolla: gli AD e Ausilio positivi. Zhang pronto a cedere quote di Suning.com

Nessuna nuova, buona nuova. In casa Inter invece ne arrivano e infatti le ultime notizie non sono particolarmente positive. Prima la salute, ché in questo anno abbiamo imparato quanto sia davvero la cosa più importante: in giornata, il club nerazzurro ha comunicato la positività dei due amministratori delegati (Marotta e Antonello), del direttore sportivo Ausilio, del legale Capellini e di un componente dello staff sanitario. La squadra di Conte torna così in bolla, in un quadro di generale apprensione in tutto il Paese (vedasi la situazione del Torino) e per il campionato. La preoccupazione dei tifosi, però, ha anche origine cinese: Zhang Jindong è infatti pronto a cedere una corposa quota di Suning.com, la principale controllata della holding cinese. In giornata sono state sospese le quotazioni del titolo sulla borsa di Shenzhen: il trasferimento di quote riguarderebbe una percentuale tra il 20 e il 25 per cento delle azioni, e l’intenzione, secondo quanto riferito dal Financial Times, sarebbe quella di reperire sul mercato almeno 1,5 miliardi di euro. Possibile anche un ingresso statale. Notizie che, al momento, non riguardano direttamente l’Inter, ma s’inseriscono nel quadro del percorso aziendale di Suning. Che delle ripercussioni immediate le potrebbe avere anche sul Jiangsu FC, in odore di immediata dismissione da parte della famiglia Zhang.