Inter, oggi Vidal sotto i ferri. Intervento in artroscopia al ginocchio: ecco i tempi di recupero

Brutte notizia dall'infermeria per l'Inter di mister Antonio Conte: fra poche ore Arturo Vidal sarà operato al ginocchio sinistro. "Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro", è stato infatti il comunicato ufficiale diramato dal club nerazzurro nella giornata di giovedì.

Da alcune settimane, d'altronde, il centrocampista cileno accusava problemi fisici che non gli hanno permesso di essere al 100% in un periodo molto importante e delicato del campionato. Quindi, la decisione di procedere con l'operazione chirurgica in artroscopia e di fermarsi per circa 25 giorni, almeno secondo le stime iniziali sui tempi di recupero successivi a questo tipo di intervento. Con la speranza, ovviamente, di rientrare in forma per la volata Scudetto della sua "Beneamata".