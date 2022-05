Juventus, il piano per Milinkovic-Savic. Nuovi contatti presto per Zaniolo e Raspadori

La Juventus sta ragionando sulle opzioni per acquistare Sergej Milinkovic-Savic. Lotito chiede moltissimo per il suo centrocampista, ma le possibili contropartite tecniche potrebbero sbloccare una situazione che sembra davvero ingarbugliata. Rugani sarebbe il nome per la difesa, mentre uno fra Rovella e Carnesecchi (che la Juventus comprerebbe dall'Atalanta) completerebbero il pacchetto.

Intanto ci saranno nuovi contatti con la Roma per Zaniolo, mentre Raspadori potrebbe comunque arrivare in bianconero. L'ex Juve Totò Schillaci dà la propria benedizione per Zaniolo, mentre ha dei dubbi per l'attaccante del Sassuolo.