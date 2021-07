Juventus, l'Allegri-bis comincia tra gli applausi. Dybala c'è già, Ronaldo? "Arriva per restare"

Due anni dopo, riecco Massimiliano Allegri. "Molto carico", come assicura Pavel Nedved a margine della presentazione del calendario della Serie A 2021/22. La sua seconda esperienza alla Juventus è partita stamattina nei fatti, con le visite della squadra a cui era presente anche il vecchio-nuovo allenatore bianconero, accolto dagli applausi dei tifosi accorsi in massa a dare il bentornato alla squadra, compreso Paulo Dybala, già sbarcato all'ombra della Mole e tra i più acclamati, in attesa della trattativa per il rinnovo di contratto. L'Allegri-bis, insomma, comincia all'insegna dell'entusiasmo ritrovato, dovuto al ritorno del tecnico livornese soprattutto. Aspettando Cristiano Ronaldo, il cui futuro, secondo molti, è in bilico. Ma non secondo Nedved, che rassicura prima un tifoso ("Arriverà, arriverà") e poi dà più dettagli: "L'entourage non ci ha detto nulla, quindi resterà".