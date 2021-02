L'Inter c'è e si prende la vetta della classifica a Firenze. Nonostante le voci sulla cessione del club

vedi letture

Un successo meritato, importante, voluto, per l'Inter sul campo della Fiorentina. Lo 0-2 finale racconta di una partita tenuta in mano dall'inizio alla fine, sebbene la squadra di Prandelli abbia provato a far male soprattutto a ridosso dell'intervallo. Fra i nerazzurri bene tutti, non solo Barella e Perisic, ovvero gli autori dei gol, con i soli Lukaku e Vidal leggermente più in difficoltà ma comunque meritevoli del 6 in pagella. Con i 3 punti di Firenze l'Inter vola momentaneamente in testa alla classifica, in attesa ovviamente del Milan. Anche se il vice Stellini, con Conte squalificato, non vuol sentire ragionamenti proiettati sui rossoneri: "Non vogliamo mettere pressioni al Milan, pensiamo solo al nostro cammino".

Parallelamente alle questioni di campo ci sono pure le vicende societarie legate alla sempre più probabile cessione del club da parte della famiglia Zhang. A inizio gara ha parlato Marotta, auspicandosi una soluzione rapida e che rispetti la storia ed il blasone nerazzurro. A fine partita, poi, è toccato proprio a Stellini commentare la cosa, con la squadra che ha comunque risposto nel migliore dei modi pensando solo campo.