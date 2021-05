L'Inter ha stravinto anche con l'Udinese: 5-1 ai bianconeri, ma ora si deve pensare al futuro

vedi letture

Doveva essere una festa, così è stato. Prima e dopo, mai durante: Antonio Conte ha voluto lasciare la firma anche sull'ultima sfida di campionato con una vittoria netta: 5-1 il risultato finale e 100 gol segnati in stagione dalla compagine nerazzurra . Una partita dominata, una gara senza storia che ha fatto capire la vera forza di questa squadra: nonostante la vittoria acquisita qualche settimana fa l'Inter ha voluto giocare fino al fischio finale. E lo ha dimostrato anche nell'ultimo match. Al termine della sfida coi bianconeri Handanovic ha alzato il trofeo dello Scudetto, il primo con la maglia dell'Inter.