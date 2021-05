L'Inter, festa scudetto con manita: Udinese travolta, a San Siro finisce 5-1

vedi letture

Giorno di festa sì, ma soltanto prima e dopo Inter-Udinese. I nerazzurri guidati da Antonio Conte non si fermano nemmeno nell'ultima giornata e rifilano un netto 5-1 alla squadra di Gotti: bianconeri mai in partita, anche perché De Paul e compagni non avevano nulla da chiedere alla classifica generale. La festa prosegue nonostante il tricolore arrivato già nelle scorse settimane e la banda di Conte lo fa nel migliore dei modi, vincendo con ben cinque reti e raggiungendo quota 100 nelle marcature stagionali.

LE SCELTE - Conte cambia parecchio e dà spazio a chi ha giocato meno, in campo Ranocchia e D’Ambrosio dal primo minuto. In mezzo al campo Sensi, Gagliardini e Vecino con Lautaro Martinez e Pinamonti in attacco. Lukaku e Perisic, invece, partono dalla panchina. L’Udinese schiera un modulo speculare, Okaka unica punta supportato da Pereyra. De Paul, come al solito, è libero di muoversi tra le linee.

YOUNG SBLOCCA IL MATCH - I nerazzurri non lasciano nulla nemmeno nell’ultima partita di campionato. Al 7’ Young sblocca il match: l’esterno nerazzurro appoggia per Lautaro, che calcia ma trova Becao. Sul rimpallo arriva l’ex United che col tocco sotto anticipa Musso in uscita. Manca la reazione da parte della compagine bianconera, Handanovic non subisce tiri verso lo specchio della porta. Al 23’ si accendono gli animi, Becao spinge sui cartelloni Lautaro Martinez che non la prende benissimo: Lukaku si alza dalla panchina e allontana il compagno di squadra che, dopo pochi minuti, si fa ammonire per un fallo di reazione. Nel frattempo arrivano brutte notizie per Stefano Sensi: il centrocampista nerazzurro è costretto ad uscire a causa di un risentimento muscolare all’adduttore destro. Al suo posto entra Eriksen, il danese dopo pochi minuti trova il 2-0 su calcio di punizione. Il primo tempo va in archivio senza recupero: è 2-0 all'intervallo.

GOLEADA NERAZZURRA - Nella ripresa gli uomini di Conte continuano a dare spettacolo. Al 55’ Lautaro Martinez si presenta dal dischetto dopo un contatto tra Hakimi e Zeegelaar: l’argentino non sbaglia, Musso nemmeno si tuffa. Dopo pochi minuti Ivan Perisic si inventa un gran gol di prima intenzione, destro imparabile per l’estremo difensore bianconero. Al 71’ arriva il gol di Lukaku, il belga sfrutta un rimpallo sulla traversa e di petto beffa per la quinta volta Musso. Pereyra rende meno amara la giornata, sempre su calcio di rigore. Dopo la rete dell'Udinese non succede più nulla, i nerazzurri chiudono con un'altra vittoria. E alla fine fanno festa.