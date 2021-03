L'Inter ritrova capitan Handanovic e la società paga la prima rata di Hakimi al Real Madrid

L’Inter ritrova a tempo di record (o quasi) Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro ha superato il Covid-19 in una decina di giorni e nella giornata di ieri si è presentato ad Appiano Gentile per una seduta di allenamento individuale prima dell’arrivo dei compagni. Poi, Handanovic si è sottoposto ad alcuni controlli di rito propedeutici alla ripresa dell’attività agonistica. Già da oggi, Antonio Conte avrà nuovamente a disposizione col gruppo il suo portiere e il suo capitano.

Le prossime ore saranno però importanti anche per le questioni societarie ed extra campo. Detto del prossimo arrivo di Steven Zhang per portare avanti anche i discorsi in merito alla cessione societaria, fra oggi e domani l’Inter dovrà saldare anche la prima rata dell’acquisto di Achraf Hakimi versando nelle casse del Real Madrid 13 milioni di euro. Successivamente, sarà il turno anche degli stipendi arretrati dei calciatori.

Chiusura col capitolo Jiangsu FC, ex Jiangsu Suning. La federcalcio cinese nelle scorse ore ha annunciato le 16 squadre che prenderanno parte alla prossima Chinese Super League. Fra queste non c’è lo Jiangsu, che quindi viene ufficialmente escluso dalla massima divisione cinese in cui si era laureato campione pochi mesi fa.