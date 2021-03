Inter, entro mercoledì pagata la prima rata di Hakimi. A breve atteso il presidente Zhang

Scadenze in arrivo in casa Inter. Tra domani e mercoledì, il club nerazzurro verserà al Real Madrid la prima rata da 13 milioni di euro per l’acquisto di Achraf Hakimi e nelle prossime ore saranno anche accreditati tutti gli stipendi di gennaio come da programma. Inoltre, secondo quanto riferito da gazzetta.it, a breve potrebbe arrivare a Milano il presidente nerazzurro Steven Zhang.