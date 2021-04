L'Inter vuole l'(ulteriore) allungo Scudetto. Conte parla alla vigilia del recupero col Sassuolo

Non solo Juventus-Napoli. Nella giornata di oggi infatti andrà in scena anche un altro dei recuperi rimasti in sospeso, ovvero Inter-Sassuolo. Una sfida importante, delicata, fondamentale per il percorso Scudetto dell’Inter. Con un successo, infatti, i nerazzurri di Conte volerebbero a +11 sul Milan scavando un solco probabilmente incolmabile nelle 9 giornate rimanenti.

Lo sa bene Antonio Conte che nel suo intervento della vigilia ha evitato la parola Scudetto dopo le mezze ammissioni dei giorni scorsi, invitando la squadra a mantenere alta la guardia. “Tutte pensano al noi, il singolo non ti fa vincere. L'insieme esalta le qualità individuali e questo i ragazzi lo hanno capito”, il pensiero di Conte confidato ai canali ufficiali nerazzurri. Nel suo discorso l’ex ct ha poi sottolineato i punti di forza e quelli in cui la sua squadra è cresciuta durante l’anno, non risparmiando elogi anche ai singoli. Come per esempio a Lautaro Martinez: “E' cresciuto in tutto, con e senza palla”. E proprio il Toro, al fianco ovviamente di Lukaku, potrebbe rivelarsi arma decisiva per scardinare anche le resistenze del Sassuolo. Una sfida che dovrebbe (condizionale d’obbligo) avere fra i protagonisti anche Bastoni, Barella e Sensi: l’ultimo tampone (così come quello degli altri del gruppo squadra) ha dato esito negativo. Ma per i tre azzurri è in programma un test ogni 24 ore per scongiurare possibili contagi dopo il cluster scoppiato all’interno della Nazionale italiana.

