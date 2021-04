Inter, tampone ogni 24 ore per Bastoni, Barella e Sensi: massima attenzione in casa nerazzurra

Massima attenzione in tutti i ritiri delle squadre di Serie A dopo il cluster Covid-19 relativo alla Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in casa Inter per Bastoni, Barella e Sensi è addirittura in programma un tampone ogni ventiquattro ore: i tre si allenano con il gruppo ma non entrano nello spogliatoio né pranzano con la squadra. L’Italia, che non aveva avuto nessun caso durante le partite di settembre, ottobre e novembre, è quella che forse più ha pagato per questa dieci giorni. Una situazione così complicata l’hanno vissuta soltanto Polonia e Turchia.