L'Italia all'esame Irlanda del Nord. Mancini promuove Donnarumma, Chiellini esalta Bonucci

L'Italia di Roberto Mancini riprende oggi contro l'Irlanda del Nord un discorso qualificazione dopo un anno e mezzo dall'ultima volta. Mai così tanto spazio fra un evento e l'altro. E soprattutto senza avere mai giocato l'Europeo itinerante che doveva essere in programma nel 2020. Il tecnico non è preoccupato per le voci del rinnovo di Donnarumma, praticamente certo titolare per i prossimi anni. Invece Chiellini cede l'investitura del capitan futuro a Bonucci, anche per la Juventus.

Allenamento diviso per gli azzurri, con alcuni che si sono allenati al Tardini e altri a Collecchio.