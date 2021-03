Italia, due gruppi di allenamento: alcuni azzurri al Tardini, altri a Collecchio

Alla vigilia della sfida contro l'Irlanda del Nord l'Italia di Roberto Mancini si è allenata per la seduta di rifinitura, con gli azzurri che sono però stati divisi in due gruppi, a causa delle tante convocazioni fatte dal commissario tecnico per via dei contagi al Covid-19 registrati nei giorni scorsi suprattutto in casa Inter. Parte del gruppo si è allenata al Tardini, mentre il resto della squadra nel centro sportivo del Parma a Collecchio.