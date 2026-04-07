La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima

Anche la trentunesima giornata di Serie A è andata agli archivi e per la prima volta dopo molto tempo il Napoli torna a essere la seconda forza del campionato, grazie al successo sul Milan nel posticipo di Pasquetta. Inter a +7 sui partenopei, mentre la corsa Champions è più accesa che mai, con Juventus e Atalanta che hanno sfruttato il ko della Roma e il pareggio del Como a Udine. Nelle retrovie sorride la Fiorentina, che si è messa alle spalle anche il Cagliari dopo la vittoria di Verona.

La classifica di Serie A aggiornata dopo la 31ª giornata.

1. Inter 72

2. Napoli 65

3. Milan 63

4. Como 58

5. Juventus 57

6. Roma 54

7. Atalanta 53

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 40

12. Torino 36

13. Parma 35

14. Genoa 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

I risultati della 31ª giornata di Serie A.

Sassuolo - Cagliari 2-1

30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)

Hellas Verona - Fiorentina 0-1

82' Fagioli

Lazio - Parma 1-1

15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

Cremonese - Bologna 1-2

3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)

Pisa - Torino 0-1

80' Adams

Inter - Roma 5-2

2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)

Udinese - Como 0-0

Lecce - Atalanta 0-3

29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori

Juventus - Genoa 2-0

4' Bremer, 17' McKennie

Napoli - Milan 1-0

79' Politano

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)