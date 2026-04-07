La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima
Anche la trentunesima giornata di Serie A è andata agli archivi e per la prima volta dopo molto tempo il Napoli torna a essere la seconda forza del campionato, grazie al successo sul Milan nel posticipo di Pasquetta. Inter a +7 sui partenopei, mentre la corsa Champions è più accesa che mai, con Juventus e Atalanta che hanno sfruttato il ko della Roma e il pareggio del Como a Udine. Nelle retrovie sorride la Fiorentina, che si è messa alle spalle anche il Cagliari dopo la vittoria di Verona.
La classifica di Serie A aggiornata dopo la 31ª giornata.
1. Inter 72
2. Napoli 65
3. Milan 63
4. Como 58
5. Juventus 57
6. Roma 54
7. Atalanta 53
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 40
12. Torino 36
13. Parma 35
14. Genoa 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
I risultati della 31ª giornata di Serie A.
Sassuolo - Cagliari 2-1
30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
Hellas Verona - Fiorentina 0-1
82' Fagioli
Lazio - Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
Cremonese - Bologna 1-2
3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)
Pisa - Torino 0-1
80' Adams
Inter - Roma 5-2
2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)
Udinese - Como 0-0
Lecce - Atalanta 0-3
29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori
Juventus - Genoa 2-0
4' Bremer, 17' McKennie
Napoli - Milan 1-0
79' Politano
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)