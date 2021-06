La gioia di Raspadori: "Che emozione l'esordio in nazionale. Daremo il massimo dall'inizio alla fine"

vedi letture

"Dormire è stato difficile". Parole di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana ha parlato ai microfoni di Rai Sport dell'esordio con la maglia azzurra: "E' stata una grande emozione perchè arrivata nella mia città e davanti alla mia famiglia. E' stata una cosa incredibile".

Cosa ti hanno detto i compagni?

"I compagni mi hanno fatto i complimenti e mi hanno detto che nei prossimi giorni dovrò portare sicuramente lo champagne".

Cosa ha spinto Mancini a convocarti?

"Che sono comunque un giocatore diverso dagli altri che ci sono. Per caratteristiche, sia fisiche che tecniche, e per la persona".

Anastasi, Paolo Rossi e Schillaci?

"Li conosco. Vengono i brividi a sentire questi nomi ed essere paragonato a loro è un onore grandissimo. Spero di fare come loro e magari anche meglio".

Iscritto all'università?

"Sono al primo anno di scienze motorie, ho dato cinque esami quest'anno e sono molto contento. Penso sia una cosa molto importante riuscire ad affiancare entrambe le cose. E' una cosa che mi hanno trasmesso i miei genitori. Anche se le cose vanno benissimo, la carriera del calciatore ha breve durata e bisogna avere qualcosa di pronto per dopo. Come alleniamo i muscoli, bisogna allenare la mente. Credo che sia una cosa che possa andare benissimo di pari passo e invito tutti i ragazzi giovani che fanno come me, di inseguire questo sogno di credere in entrambe le cose".

Una promessa al ct Mancini e agli italiani.

"Daremo tutto dall'inizio alla fine. L'orgoglio italiano verrà fuori sempre, in tutti i minuti che giocheremo e daremo il massimo ogni secondo".