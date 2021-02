La Juventus in emergenza disfa il Crotone. E Pirlo si sente antagonista dell'Inter

Una Juventus in emergenza, con solamente due riserve al 100% nei giocatori di movimento, Cristiano Ronaldo diventa protagonista e trascina i bianconeri al terzo posto in classifica in solitaria. Danilo scivola due volte in area ma si riprende con il tempo, sebbene contro l'Hellas Verona non ci sarà.

In una serata abbastanza tranquilla, Pirlo regala la prima presenza al Primavera Fagioli, mentre la graduatoria si delinea abbasanza. Così Pirlo è raggiante e non si nasconde, perché spiega come l'Inter sia la gazzella ma tutte quelle dietro sono possibili antagoniste.