Le pagelle della Juventus - Ronaldo superstar, Danilo recupera con il tempo

JUVENTUS-CROTONE 3-0

Buffon 6 - Non ha grandissimo lavoro, perché Reca da posizione buona sbaglia per due volte il bersaglio grosso. Quando però deve mettere i guantoni su Ounas è reattivo.

Danilo 6 - Scivola per ben due volte su due, probabilmente ha montato le slick: lascia libero Reca di colpire, fortunato che il polacco si emozioni davanti alla porta. Poi però recupera (su chiunque).

Demiral 6 - Con le buone, con le cattive, più le seconde delle prime. Difensivamente è una roccia.

De Ligt 6 - È presente dietro, sebbene Di Carmine non gli dia troppa noia, diventa anche centravanti nel momento dello 0-0, sbagliando di poco.

Alex Sandro 6,5 - Rispetto a Danilo non scivola quando Pedro Pereira gli prova a passare davanti. Grande merito per l'assist dell'1-0 di Ronaldo, lo serve perfettamente sulla corsa (dall'87' Frabotta s.v.).

Chiesa 6,5 - Periodo di grande forma e si vede, abbassa la testa e gli avversari non lo contengono. Ronaldo non premia il suo cross, più volte cerca (e riesce) a sfondare (dall'87' Di Pardo s.v.).

Bentancur 6 - Avere lui o Arthur cambia la vita in fase di impostazione. Quando deve esserci per fare legna non si tira indietro, certo ha caratteristiche diverse (dal 70' Fagioli s.v.).

McKennie 6,5 - Partita da soldatino, senza infamia e senza lode, almeno fino al gol dove è letale in un fazzoletto.

Ramsey 6,5 - Corsa e qualità, in una partita che si mette comunque bene. Va vicino al gol con il colpo di testa (era difficile fare di più) e poi serve l'assist a Cristiano Ronaldo. Sbaglia l'ultimo gol ed esce (dal 76' Bernardeschi s.v.).

Kulusevski 6 - Fa il centravanti, non lo è. Quando ha il pallone fra i piedi si diverte e mostra anche discreti colpi. Non riempie l'aria e non agisce da sponda, ma è anche difficile (dal 76' Morata s.v.).

Ronaldo 7,5 - Due gol sbagliati a porta vuota, due colpi di testa da grandissimo: il primo per il movimento, che sembra qualcosa di facilissimo. Poi perché va in cielo prendendo l'ascensore. Nel secondo tempo è ancora Cordaz a dirgli di no. Chiede sempre il pallone, alle volte troppo egoista, ma superstar.

Pirlo 6,5 - Minima spesa, massima resa. Tre punti, terzo posto in solitaria, con solo qualche piccolo sussulto all'inizio.