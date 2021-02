La Juventus sta per ritrovare Paulo Dybala. Ma il ko di Cuadrado peserà, non solo a Oporto

Neppure il tempo per rifiatare e fare il punto dopo il pesante ko contro il Napoli in campionato, che la Juventus è già tornata in campo per preparare la sfida di Champions League contro il Porto. Una gara complicata, difficile, ma che la squadra di Andrea Pirlo potrà sfruttare per lasciarsi alle spalle il campionato (mai negli ultimi 9 anni i bianconeri erano stati così lontano dalla vetta) e recuperare l’entusiasmo per un finale di stagione denso di impegni. Dal Porto al 14 marzo, CR7 e compagni scenderanno in campo 7 volte. Proprio per questo motivo, Pirlo cercherà di recuperare le energie anche con l’aiuto dei rientri dagli infortuni. In tal senso, per certi versi confortanti le notizie che arrivano dalla Continassa: Paulo Dybala e Aaron Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo e sono vicini al rientro. Forse non contro il Porto, ma già lunedì contro il Crotone Pirlo conta di averli a disposizione al 100%.

La nota stonata e che preoccupa visto il peso specifico del soggetto è l’infortunio di Juan Cuadrado: “lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”. Che tradotto, significa un paio di settimane di stop. Un periodo nel quale il colombiano si perderà Porto, Crotone, Verona e forse Spezia, con la speranza di essere al top per il big match contro la Lazio in programma il 6 marzo.