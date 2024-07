La Roma accelera per Dovbyk: Ghisolfi è volato in Spagna per andare a chiudere

La Roma punta dritta ad Artem Dovbyk e continua a lavorare per assicurare al suo allenatore De Rossi il tanto atteso rinforzo come numero nove per la Roma. Nelle scorse ore è arrivata la risposta del Girona in merito al rilancio dei capitolini: dopo qualche giorno di riflessione, la società spagnola ha deciso di rispedire al mittente la proposta, ribattendo che per Dovbyk (il quale ha una clausola di risoluzione a circa 40 milioni di euro) servono almeno 35 milioni di parte fissa, ai quali aggiungere una quota bonus da 5 milioni. La Roma non ha intenzione di arrivare a coprire l'intero ammontare della clausola e continua a tessere la tela per poter convincere il Girona a cederlo a meno.

Secondo quanto si apprende da Sky Sport, il direttore sportivo della Roma, il francese Florent Ghisolfi, è volato in queste ore in Spagna assieme agli agenti del centravanti per dare l'accelerata decisiva. La Roma finora si è spinta a 35 milioni di euro di proposta complessiva, dei quali 30 sono di base fissa. Nelle scorse ore si è parlato anche della possibilità che nell'accordo venga inserita una percentuale sulla futura rivendita e l'entourage dell'ucraino proverà a riproporre anche questa soluzione al Girona.

Intanto l'Everton ha richiesto informazioni per Tammy Abraham, come riportato da SportItalia. Il centravanti è finito tra i cedibili della formazione di Daniele De Rossi, anche in virtù di uno stipendio decisamente alto e della speranza che arrivi una proposta dalla Premier League. Anche perché il titolare potrebbe arrivare presto, cioè quell'Artem Dovbyk che si candida al posto al centro di un attacco davvero interessante con Dybala e Soulé. Abraham avrebbe poco spazio, ma poi andrà sostituito degnamente perché, di fatto, è l'unico attaccante attualmente in rosa.