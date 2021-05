La Roma perde a Milano e ringrazia la Juve. Ma la corsa al 7° posto è ancora apertissima

Non è bastata alla Roma di Paulo Fonseca la scossa suonata dal gol di Mkhitaryan (leggi qui le pagelle della Roma di TMW!) dopo 30 minuti di gioco. Una prima mezz'ora vissuta da sparring partner dell'Inter ha "condannato" infatti i giallorossi alla loro dodicesima sconfitta in questo campionato. Il 3-1 incassato a "San Siro", nel match valido per il 36° turno di Serie A, non fa però così male alla truppa capitolina, che può ringraziare la Juventus per aver fermato con lo stesso risultato il Sassuolo e averle quindi lasciato due punti di vantaggio in classifica proprio nei confronti dei neroverdi.

A due giornate dal gong finale, la graduatoria aggiornata dice insomma ancora Roma 58 (settimo posto) e Sassuolo 56 (ottavo), con un piede in Europa League per la società dei Friedkin ma anche tanta altra strada da fare - prima di avere la certezza matematica - nelle ultime partite contro Lazio e Spezia. "Vinciamole entrambe", Fonseca ci crede. Ma la squadra?