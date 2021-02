La Roma ritrova Dzeko titolare, Fonseca torna a Braga: la vigilia della gara

vedi letture

Il caso legato a Edin Dzeko è sempre nei pensieri di chi guarda alla Roma. Anche mentre i giallorossi si apprestano a tornare in campo, in Europa League contro lo Sporting Braga. Una gara che, appunto, segnerà il ritorno in campo da titolare del centravanti, pur se la fascia da capitano rimarrà sul braccio di Cristante. Una sfida speciale per Paulo Fonseca ("sono stato qui un anno e sono stato molto felice"), che tiene in allerta i suoi: "Il Braga - dice in conferenza stampa - può giocarsela con tutte". La Roma se la giocherà, anche col ritorno di Ibanez e la prima convocazione europea per Stephan El Shaarawy.