Roma, Fonseca: "Domani Dzeko tornerà in campo dal 1' ma il capitano sarà Cristante"

vedi letture

L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Braga in Europa League: "Per me è sempre speciale tornare in Portogallo, dove sono stato molto felice e ho molti amici a Braga. Adesso sono avversari e voglio vincere la partita. I nostri avversari sono una squadra fortissima, stanno facendo un grande campionato e hanno battuto le più forti. In Europa League hanno fatto bene, hanno un grande allenatore e sarà una sfida molto difficile".

Qual è il vostro obiettivo in stagione?

"Pensiamo a una partita alla volta, adesso siamo concentrati sul Braga, poi vedremo".

Chi sarà il capitano domani?

"Dzeko tornerà a giocare dal primo minuto ma il capitano sarà Bryan Cristante".