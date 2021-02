La Serie A torna in campo: tra Firenze e Cagliari, si riparte con due sfide salvezza

Conclusa la tre giorni europea, la palla non si ferma. Anzi: riparte la Serie A, con due gare in campo già venerdì. Alle 18,30 la Fiorentina ospita lo Spezia; alle 20,45 il Torino farà visita al Cagliari.

QUI FIORENTINA-SPEZIA - "Siamo obbligati a fare una grande prestazione". Cesare Prandelli non potrebbe usare parole più adeguate per i viola, reduci da due sconfitte consecutive: in conferenza stampa, il tecnico gigliato esclude l'impiego di Kokorin e anche il ricorso alla difesa a quattro. Ancora out Ribery, mancherà anche Barreca: qui i convocati. Di Di fronte, ci sarà uno Spezia in fiducia. Vincenzo Italiano, dopo la vittoria sul Milan, ha chiarito di volersi tenere stretti i complimenti, ma anche di voler smentire l'idea che la sua squadra possa andare incontro a una sorta di sbornia; non convocato Nzola.

QUI CAGLIARI-TORINO - Qualcuno ha detto sfida salvezza? Eusebio Di Francesco promette ottimismo e chiede sostegno: in conferenza stampa, il tecnico dei sardi apprezza lo spirito del suo gruppo, al quale domanda però maggiore qualità soprattutto nelle giocate offensive. Tra i convocati torna Ceppitelli, ma i rossoblù dovranno fare ancora a meno di Sottil. I granata di Davide Nicola, invece, deve fare i conti con le ultime notizie legate alle due positività riscontrate nel gruppo squadra: non dev'essere un alibi, spiega il tecnico in conferenza stampa. L'allenatore piemontese esclude calcoli sulla corsa salvezza, ma cerca una vittoria cruciale da questo punto di vista: gli scontri diretti saranno fondamentali.