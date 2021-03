La Svezia e il ritorno di Dio: Ibra in nazionale. Anche se gioca il 45% delle gare del Milan

“Il ritorno di Dio”. Umile come sempre, Zlatan Ibrahimovic tornerà a difendere i colori della Svezia. Cinque anni dopo l’ultima volta, l’attaccante del Milan è stato convocato dal ct Andersson, che negli ultimi mesi aveva addirittura viaggiato in Italia per chiarirsi col miglior giocatore nella storia del suo Paese. E, per la cronaca, ha anche parlato della convocazione di Kulusevski. Un ritorno che soddisfa il Milan, ma divide il tifo rossonero: non manca chi fa notare come Ibra abbia giocato meno della metà delle gare stagionali dei rossoneri. Ha quasi sempre segnato, però, e questo non può essere dimenticato. Ora punta Euro 2021, a diciannove anni dal primo mondiale: non sarebbe comunque record.