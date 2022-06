Lazio, il primo passo è fatto. Dopo il rinnovo di contratto di Sarri, via al (vero) mercato

vedi letture

Dopo i rumors, gli avvicinamenti e le improvvise frenate, adesso ci sono le firme. La Lazio ha blindato Maurzio Sarri col rinnovo di contratto fino al 2025. Con un ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione più bonus - legati principalmente al piazzamento in campionato - di fatto è stato prolungato il contratto firmato un anno fa fino al 2023. L'annuncio ufficiale arrivato nelle scorse ore - per un accordo che non comprende clausole né buonuscite - permette così alle parti in causa di tracciare una linea sul futuro e cominciare a programmare il mercato con più chiarezza.

Il primo passo.

Prima dell'inizio della prossima stagione, che vedrà la Lazio impegnata anche in Europa League, l'estate biancoceleste si preannuncia estremamente calda. Il rebus principale, attorno al quale fondamentalmente ruota tutto il mercato biancoceleste, porta il nome di Milinkovic-Savic. Ma Lotito, Sarri e i dirigenti avranno tanto materiale da gestire, come ad esempio rimpiazzare i giocatori a scadenza, le possibili entrate, i rinnovi e non solo. Il rinnovo di Maurizio Sarri, insomma, è solo il primo (fondamentale) passo.