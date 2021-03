Lazio-Torino con l'ombra del precedente fra Napoli e Juventus. Però si va verso il 3-0

Lazio-Torino si giocherà? È una domanda che per ora non ha risposta, perché oggi l'ASL ha fatto sapere che i granata sono ancora in quarantena ed è impossibile riunire la squadra, mentre la Lega, con il suo Presidente Dal Pino, ha spiegato come la sfida si debba giocare, al netto del precedente fra Juventus e Napoli.

Non è però detta l'ultima parola. Perché la Lega ha deciso di tenere aperta la possibilità di giocarla di mercoledì, anche se sembra una situazione davvero complicata. Intanto la Lazio fa rifinitura a Formello con il ballottaggio Muriqi-Caicedo. Così in serata la situazione sembra quasi arrivata a una soluzione: tra Torino e Lazio non ci sarà rinvio, ma il 3-0 a tavolino per i biancocelesti.