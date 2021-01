Le pressioni come stimolo e qualche cambio: stasera Inter-Milan, parla Stefano Pioli

Stefano Pioli è ancora amareggiato, per il pesante ko del suo Milan contro l’Atalanta a San Siro. “Non ci ho dormito la notte”, ha confessato il tecnico rossonero alla vigilia del derby di Coppa Italia contro l’Inter che vale l’accesso alle semifinali della competizione. Una partita che il Milan vuole e deve vincere, per superare il turno e per dare una pronta risposta anche in ottica campionato. Nel corso dell’intervento ai canali ufficiali del club Pioli ha anche accolto a braccia aperte le crescenti pressioni attorno alla sua squadra. “Significa essere arrivati ad un certo livello”, ha confessato l’allenatore che intanto dovrà fare i conti con i soliti infortuni: Bennacer e Calhanoglu non saranno del match, ma dei dubbi esistono anche su Mandzukic, Tonali e Kalulu, tutti non al meglio della condizione. Chiusura sull'ultimo arrivato, Fikayo Tomori: "E’ curioso e ha belle caratteristiche, ma inseriamolo piano piano”, ha spiegato l'allenatore.

Capitolo formazione - Nonostante tutto, Pioli ha intenzione di ruotare uomini ed energie. In porta ci sarà Tatarusanu anche vista la squalifica di Donnarumma. In difesa turno di riposo per Calabria, al suo posto sulla destra ci sarà Dalot mentre a centrocampo spazio a Kessie-Meité con Saelemaekers-Diaz-Leao alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic