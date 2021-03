Lo Spezia perde a Bergamo dopo un tempo alla pari. Italiano si concentra sulla salvezza

Lo Spezia esce onorevolmente dal Gewiss Stadium di Bergamo, perdendo con l'onore delle armi contro l'Atalanta per 3-1. Un tempo alla pari, poi la migliore qualità dei nerazzurri è uscita, con il risultato tenuto in piedi da una difesa che nella seconda frazione non è riuscito più a reggere.

Vincenzo Italiano pensa all'obiettivo della salvezza, al netto delle battute del presidente dello Spezia Chisoli. Invece Roberto Piccoli, ex di giornata, ha segnato il terzo gol in campionato, anche se è deluso per il risultato non positivo.