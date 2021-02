Lukaku, Eriksen, vetta e settimana lunga: l'Inter è nelle condizioni ideali per preparare il derby

L’Inter si è risvegliata prima in classifica dopo il convincente successo sulla Lazio e il contemporaneo stop del Milan contro lo Spezia. E nella settimana in cui tornano le coppe europee, da cui l’Inter è oramai fuori, i nerazzurri avranno la ghiotta occasione per preparare al meglio il derby scudetto in programma domenica. Un derby sui generis proprio per le posizioni di vertice di Inter e Milan, l’ultima volta successe 10 anni fa. Giusto per contestualizzare, Instagram non esisteva, Netflix era una catena di noleggio blue-ray e… Ibrahimovic giocava nel Milan.

Questa la situazione in cui l’Inter riprende gli allenamenti ad Appiano Gentile. Con uno straripante Romelu Lukaku che ha raggiunto i 300 gol in carriera, Samir Handanovic che stacca quota 500 presenze in Serie A e Christian Eriksen che sembra finalmente inserito nel progetto e nell’impianto di gioco di Antonio Conte. Anche in quel ruolo di mezzala che tanto aveva fatto discutere nel recente passato. Parallelamente, proseguono le trattative per la cessione del pacchetto di maggioranza della società da parte di Suning: BC Partners, il fondo di investimento al momento più avanti nelle operazioni, ha dato la propria deadline. Se non si definirà tutto entro il 31 marzo, la trattativa vedrà la fumata nera. Il tempo sembra molto, ma la forbice fra domanda e offerta è ancora ampissima, circa 200 milioni di euro.

