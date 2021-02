esclusiva Paolillo: "L'Inter può durare, la Juve è motivata. Moratti? I capitoli si chiudono"

Dopo dieci anni l'Inter è prima in classifica nel girone di ritorno. Non succedeva dal 2011, quando il patron era ancora Massimo Moratti. "C'ero anche io", spiega Ernesto Paolillo, ex dirigente nerazzurro, con un moto di orgoglio. "La mia opinione su questa squadra è molto buona, a dispetto di coloro che criticavano all'inizio per qualche risultato infelice o per i troppi gol presi. Sono sempre stato ottimista, Conte aveva bisogno di tempo. Sapevo che alla fine avrebbe equilibrato la squadra per togliere le imperfezioni che si erano verificate".

Quali?

"Nel settore difensivo, soprattuttto. C'è una difesa migliore, più equilibrata, non solo buon gioco ma anche un grado maggiore di affiatamento, può durare".

Forse perché la Juventus è meno motivata?

"Non credo proprio, per un motivo molto semplice. A tutti piace vincere. E poi accarezzano il sogno del Triplete, andranno avanti fino in fondo. Non esprime il gioco che fa solitamente, ma è pur sempre potente. Non credo sia fuori dalla lotta dello Scudetto. Se può essere distratta dalla Champions? Da tifoso dell'Inter me lo auguro".

E da tifoso dell'Inter che pensa della cessione eventuale a Bc Partners?

"I problemi in un modo o nell'altro saranno risolti. Se la situazione in Cina, per Suning, non dovesse essere temporanea... Non ci sarà nulla da fare, è costretto a vendere. Se non a loro ad altri, si tratta però di avere il giusto corrispettivo. Ci vuole tempo, le scelte non maturano da un giorno all'altro. Una soluizone la troveranno, spero più prima che poi".

Non crede a un ritorno di Moratti?

"Sarebbe bello perché è un tifoso e sappiamo la passione, ma francamente credo che i capitoli si chiudano. E lui lo ha fatto alla grande vincendo tutto".