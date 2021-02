ESCLUSIVA TMW - Ferri: "Lotta scudetto sarà a tre. Inter, Lukaku strepistoso e altruista, campione vero"

esclusiva Ferri: "Lotta scudetto sarà a tre. Inter, Lukaku strepistoso e altruista, campione vero"

In testa alla classifica e senza impegni di Coppe. L'Inter potrebbe diventare davvero la più seria candidata allo scudetto. Riccardo Ferri, grande ex dei nerazzurri, però ci va piano: "A mio parere - dice a tuttomercatoweb.com - le pretendenti al titolo restano le stesse. La Juve non rinuncerà a giocarsela e cercherà di appiccicarsi addosso il decimo scudetto di fila, il Milan è stato in testa fino a ieri. Dunque ci sono tre squadre sicure per la lotta allo scudetto. Gli impegni in Europa poi possono essere determinanti".

Impegni che l'Inter non ha...

"Nel calcio non è che se hai un solo traguardo è scontato raggiungerlo. E' chiaro, devi metterci la massima concentrazione ma al tempo stesso ci sono organici che, se non subentra il covid, possono dire la loro fino in fondo".

Nel frattempo il Lukaku visto ieri può far la differenza..

"Sta facendo un campionato strepitoso dall'inizio ma non solo per numeri e comportamenti in campo ma anche per l'atteggiamento propositivo e per l'altruismo. Ha la capacità di non porsi davanti a tutti ma di essere a disposizione di tutti. E' questo lo spessore di un campione e ora lo apprezzano tutti e vedono in lui in campione".

Anche Eriksen si sta ritrovando...

"Da quando si è chiuso il mercato, ha avuto qualche possibilità in più perchè se l'è conquistata in allenamento ed è cresciuta la sua autostima e consapevolezza nei mezzi. Le qualità le conoscevamo e ora sta emergendo ed è un giocatore in più per Conte".