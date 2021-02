esclusiva Fanna: "Inter costruita per vincere. Se batte il Milan cammino in discesa"

vedi letture

Pietro Fanna ha conquistato lo scudetto nel 1989 con l'Inter. E ora che i nerazzurri si sono portati in testa alla classifica dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. "La squadra è stata costruita per vincere, l'ho sempre detto. Il Milan è sempre lì però potenzialmente la formazione di Conte ha qualcosa in più. I rossoneri hanno saputo gestire molto bene il campionato finora, però a livello di qualità ne ha più l'Inter. Sia per l'una che per l'altra ci sono stati momenti in cui hanno perso delle partite ma penso che ora tanto dipenda dal derby: se l'Inter vince potrà andare in discesa".

E la Juve?

"Non è fuori, è un campionato equilibrato e i bianconeri se la giocano. Certo, non siamo abituati a questi alti e bassi della Juve: se vuol tornare dentro non può più sbagliare".

L'Inter sarà senza le Coppe. è un vantaggio...

"Sì, ora le coppe potrebbero essere un peso notevole sull'aspetto psicologico e per il dispendio di energie".

Tornando al derby di domenica quali saranno a suo parere i duelli decisivi?

"In una partita del genere dappertutto, in tutti i ruoli. E' una partita delicata perchè chi perde ne risentirà a livello psicologico".

La sfida Lukaku-Ibra come la vede?

"Sono due giocatori diversi. Lukaku è più giovane mentre per quanto riguarda Ibra credo che finchè riescono a sfruttarlo al massimo e gestirlo bene sotto l'aspetto fisico e atletico può esser determinante. Però quando hai una certa età rischi di pagare qualcosa in un campionato così impegnativo".

Da grande esperto della fascia che cosa pensa di Hakimi?

"E' un giocatore molto veloce che ha anche qualità. Sta facendo pure dei gol. Sfruttandolo bene negli inserimenti nel modo e nei tempi giusti può essere uno dei più decisivi".