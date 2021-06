Malore Eriksen, dalla gioia ai primi approfondimenti clinici. Fino alle fake news

Sono ancora forte in tutti gli appassionati di calcio e non solo le immagini di quanto accaduto a Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, sul finire del primo tempo di Danimarca-Finlandia di ieri. Oggi, l’onda emotiva ha iniziato ad attenuarsi per lasciare spazio alle analisi di quanto accaduto sul rettangolo verde di Copehagen. “È stato un enorme sollievo vedere Christian sorridere oggi - ha raccontato oggi in conferenza stampa il ct danese Kasper Hjulmand -. La squadra ha reagito in maniera coraggiosa allo shock. Sono felice di aver visto Christian vivo”. Parole a cui fanno eco quelle del responsabile sanitario della Nazionale Peter Moller: “Non abbiamo una spiegazione sul perché, non so rispondere. Non possiamo dare una risposa chiara, Christian è ancora sotto controllo in ospedale”.

LA POSIZIONE DELL’INTER - Da medico a medico, su quanto accaduto ad Eriksen ha poi preso la parola anche Piero Volpi, medico sociale dell’Inter: “Nei prossimi giorni sarà sottoposto a esami approfonditi. L’importante è che stia bene, ma mai c’era stato nessun episodio che, neppure lontanamente, aveva fatto intravedere un problema”.

FAKE NEWS - Ad appesantire, poi, le ultime ore le voci legate ad un possibile legame fra il malore occorso al centrocampista danese e il vaccino anti-Covid. In una precedente intervista alla Associated Press, infatti, lo stesso Volpi ha chiarito come il danese non abbia mai contratto il Covid-19. Nella serata di ieri, invece, l’ad nerazzurro Marotta ha spiegato come lo stesso Eriksen non abbia ricevuto il vaccino, smentendo tra le altre cose una fake news circolata nelle ultime ore in tal senso.