Meno male che la Roma c'è: Mayoral stende lo Shakhtar. Unica italiana in corsa in Europa

vedi letture

Bella di notte, e d’Europa. La Roma riparte dalla sconfitta di Parma sul terreno che le riesce più congeniale: dopo il 3-0 rifilato all’andata allo Shakhtar Donetsk, i giallorossi vincono (2-1, qui il racconto) in Ucraina per la prima volta nella storia. E accedono ai quarti di finale di Europa League: anche questo non era mai accaduto da quando ha cambiato nome. Paulo Fonseca, che non molla la corsa quarto posto in campionato, a battere il proprio passato ci ha preso gusto: così come Borja Mayoral, attuale leader della classifica marcatori della competizione e migliore in campo in quel di Kiev. Bomber di coppa, per una Roma di coppa. Unica italiana ancora in corsa in Europa.