La Roma in Europa è grande: Fonseca espugna Kiev, 2-1 e quarti di finale per i giallorossi

Roma batte Shakhtar Donetsk 2-1: doppietta di Borja Mayoral, gol di Junior Moraes.

Tutto facile magari no. Ma tutto bene e senza mai avere paura, decisamente sì. La Roma, dopo il 3-0 dell’andata, batte lo Shakhtar Donetsk anche al ritorno: a Kiev, in uno stadio che fino alla sera della vigilia si pensava pieno e invece è vuoto, i giallorossi battono 2-1 la formazione di Luis Castro. Legittimando in questo modo un passaggio del turno strameritato: per la prima volta da quando questa competizione si chiama Europa League, la squadra capitolina approda ai quarti di finale. E la sensazione, per quanto fatto vedere in un doppio confronto contro una squadra che (giova ricordarlo) in Champions ha strapazzato il Real Madrid ed estromesso l’Inter, è che la squadra di Paulo Fonseca sia davvero tra le candidate più credibili alla vittoria della competizione. Protagonista assoluto, ancora una volta, Borja Mayoral: dopo un primo tempo in cui i capitolini fanno la partita che serviva, accorta e senza mai rischiare, lo spagnolo (in un tridente tutto di connazionali per 75 minuti) sigla nella ripresa la doppietta che lo porta a quota sette reti in Europa League. Nel mezzo, il momentaneo pareggio dello Shakhtar, arrivato quando ormai la qualificazione non era davvero più in dubbio. Non lo è mai stata: in Europa la Roma è grande davvero.

LE SCELTE INIZIALI: CASTRO CAMBIA ANCORA, FONSECA CON MAYORAL - Gli ucraini vanno in campo con una novità tattica e un sostanziale 4-3-3: in attacco Teté e Solomon con Junior Moraes. Nella Roma, il centravanti è Mayoral, supportato da Perez e Pedro (solo panchina per El Shaarawy). Niente riposo sulle fasce: dal 1’ sia Karsdorp che Spinazzola.

POCHE EMOZIONI E ZERO GOL NEL PRIMO TEMPO - Parte forte lo Shakhtar, che terrà il pallone con percentuali bulgare per quasi tutta la partita. La prima occasione vera, però, è della Roma: imbeccato da Cristante, Mayoral scappa alla difesa avversaria ma sbaglia il sinistro a due passi dalla porta. Al 15’ Kumbulla e Ibanez restano a terra per un testa contro testa: ha la peggio il brasiliano, che pochi minuti dopo rimedia anche il giallo. Il primo squillo dello Shakhtar è al 27’: attento Pau Lopez. Il canovaccio è ben definito: i giallorossi aspettano, lo Shakhtar palleggia senza ritmo e pericolosità. Zero a zero all’intervallo.

LO SPETTACOLO È NEL SECONDO TEMPO - Il secondo tempo inizia con Mancini per Ibanez, ma soprattutto con Borja Mayoral. Karsdorp affonda, la palla arriva sulla testa del centravanti spagnolo, che stavolta non sbaglia e segna l’1-0. Discorso chiuso, la Roma potrebbe dare la seconda mandata a stretto giro di posta ma Pedro si divora il raddoppio su suggerimento di Carles Perez: tempo un minuto e il copione s’inverte, è il numero 31 a tirare mollemente su assist del connazionale. Lo Shakhtar resta però in gara, almeno in quella di oggi: all’ora di gioco Junior Moraes timbra il cartellino di presenza e segna l’1-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla trequarti offensiva di sinistra. Il pari dura un quarto d’ora, la Roma trova il 2-1 sull’asse tutto spagnolo dei suoi avanti: Pedro lancia, Perez assiste, Mayoral segna. Ancora una volta: sette gol in Europa League per il centravanti iberico. Nel finale sale in cattedra Pau Lopez, che dice no ai disperati tentativi della formazione di casa di evitare almeno la sconfitta all'Olimpiyskiy.

Il tabellino

SHAKHTAR DONETSK-ROMA 1-2 (59’ Moraes; 48’ e 72’ Mayoral)

(Risultato complessivo: 1-5)

Ammoniti: 38’ Marcos Antonio, 55’ Alan Patrick nello Shakhtar. 25’ Ibanez, 57’ Karsdorp nella Roma.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin; Dodò (82’ Bolbat), Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Alan Patrick (60’ Konoplyanka), Marcos Antonio, Maycon; Teté (60’ Marlos), Junior Moraes (77’ Dentinho), Solomon (77’ Sudakov). Allenatore: Luis Castro.

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Ibanez (46’ Mancini), Cristante, Kumbulla; Karsdorp (59’ Peres), Diawara (59’ Pellegrini), Villar, Spinazzola (59’ Calafiori); Perez, Pedro (75’ El Shaarawy); Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.