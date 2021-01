Milan al lavoro per la difesa e per l'attacco. Intanto Meité si presenta: "Felice di essere qui"

Il Milan si conferma tra i club più attivi in questa sessione di calciomercato. Il primo posto in classifica ha convinto il club rossonero della necessità di rinforzare la rosa e di provare davvero a portare a casa uno Scudetto che pochi mesi fa sembrava insperato. Il primo nome per la difesa sembra essere quello di Fikayo Tomori, centrale del Chelsea. Il Milan avrebbe proposto un prestito di 18 mesi, con la testata che non fornisce dettagli relativi al diritto o all'obbligo di riscatto del calciatore. Offerta rifiutata dal Chelsea, che al momento considera un prestito secco fino al termine della stagione in corso oppure una cessione a titolo definitivo per 30 milioni di euro.

Si lavora anche per l'attaccante. I rossoneri riflettono sul possibile colpo Mario Mandzukic ma intanto non chiudono le porte ad alcune alternative. Oltre al croato, resta in piedi la pista che porta a Leonardo Pavoletti del Cagliari, ma anche a quella che porta a Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito al Genoa, da tempo anche nel mirino della Juventus.

Intanto oggi sono arrivate le parole del nuovo centrocampista rossonero Soualiho Meité: "Il Milan è una grande squadra dalla grande storia. Il Milan è mitico, ero contento quando mi hanno cercato, ne ho parlato subito con amici e parenti. Il Milan ha sempre avuto grandi giocatori e grossi obiettivi, io voglio partecipare a questo. Il mio obiettivo è quello di mantenere il livello di questa squadra, finire il più in alto possibile in classifica e andare avanti in Europa", ha concluso.