Milan, dall'Inghilterra: proposto un prestito di 18 mesi per Tomori, no secco del Chelsea

Il Milan continua la sua ricerca di un rinforzo per la difesa e nelle ultime ore sembra aver virato con decisione su Fikayo Tomori. Stando a quanto riportato dal Daily Telegraph, i rossoneri stanno provando a cercare una quadra con il Chelsea che permetta di non dover sborsare subito l'intero importo. Il Milan avrebbe proposto un prestito di 18 mesi, con la testata che non fornisce dettagli relativi al diritto o all'obbligo di riscatto del calciatore. Offerta rifiutata dal Chelsea, che al momento considera un prestito secco fino al termine della stagione in corso oppure una cessione a titolo definitivo per 30 milioni di euro. Il tabloid rivela anche che il Milan si era interessato al calciatore già nella passata stagione, con Frank Lampard che però si era opposto a una sua cessione.