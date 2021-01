Milan, piove sul bagnato: Pioli rischia di perdere anche Calhanoglu contro il Torino

Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Saelemaekers, Krunic e Rebic. Le assenze sono il grande problema del Milan di Stefano Pioli, che non ha le risorse di Inter e Juve per far fronte all'emergenza. E la gara contro la Juventus ha portato ulteriori guai al tecnico rossonero, che in vista della sfida di sabato sera contro il Torino dovrà valutare con attenzione le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco è uscito acciaccato dall'accesa sfida di ieri sera contro i Campioni d'Italia e oggi a Milanello è stato sottoposto a terapie: le prime sensazioni sulla caviglia sinistra non sono positive, il giocatore è a rischio per la sfida contro i granata di Giampaolo, anche perché perderlo per un periodo più lungo sarebbe forse persino più grave.