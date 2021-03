Milan, una notte dal sapore di Champions. Kjaer prende per mano i ragazzi terribili

Un grande Milan ha strappato il pareggio al "Teatro dei Sogni", ovvero "Old Trafford": 1-1 contro il Manchester United, risultato difficilmente immaginabile al momento del sorteggio, quando i rossoneri erano in netta flessione e ancor meno con l'avvicinarsi della partita a seguito dell'incredibile catena d'infortuni: Ibrahimovic, Bennacer, Calhanoglu, Mandzukic, Rebic, Théo Hernandez e infine Romagnoli, che ha dovuto dare forfait all'ultimo. Una formazione d'emergenza, giovanissima, con cinque '99 in campo dal primo minuto. E nonostante ciò sono stati i rossoneri a fare per lunghi tratti la partita: un gol annullato nei primi minuti a Leao, poi a Kessie per un presunto mani al momento del controllo del pallone. Un vero peccato per l'ivoriano che aveva segnato un gran gol. La doccia fredda arriva al 50' con Diallo, Kjaer la riprende al 92': e l'inviolabilità della porta del Manchester United termina dopo 504'. Per il danese è il primo gol con la maglia del Milan a poco più di un anno dal suo arrivo. Rete pesantissima anche in virtù della partita di ritorno: basterà anche uno 0-0 per passare il turno, con la speranza di recuperare qualche giocatore. Pioli applaude i suoi e osserva la crescita di un gruppo che ha dimostrato di potersela giocare anche in campo internazionale contro squadre più esperte e più forti.